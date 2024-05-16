Стало известно об отработке аварийного спасения для «Ангары-А5П»

ТАСС: систему аварийного спасения для «Ангары-А5П» отработают в 2024 году

Систему аварийного спасения (САС) для тяжелой ракеты «Ангара-А5П», предназначенной для осуществления пилотируемых пусков, завершат отрабатывать в 2024 году. Об этом от источника в ракетно-космической отрасли стало известно ТАСС.

«Планируется, что до конца 2024 года будет завершен этап проведения наземной агрегатной отработки составных частей САС», — заявил собеседник.

Разработка САС поручена Московскому институту теплотехники (МИТ). Разработка ракеты «Ангара-А5П» завершена в 2019 году. Носитель предназначен для запуска перспективного пилотируемого корабля Орел с космодрома Восточный.

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион».