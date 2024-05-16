Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

Минобороны: дрон ВСУ сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 17:00 мск. Целью дрона было нанести удар по объекту на российской территории.

Уничтоженный дрон относится к классу беспилотников самолетного типа — они способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. ВСУ неоднократно использовали такие летательные аппараты при попытках атаковать Россию.

16 мая ВСУ попытались атаковать Крым группой беспилотников – речь шла о безэкипажных катерах (БЭК). В Минобороны сообщили об уничтожении 11 БЭК авиацией Военно-морского флота. Также в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором морские беспилотники расстреливают с борта вертолета. В свою очередь, российское военное ведомство отчиталось о поражении склада безэкипажных катеров на территории Украины.