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17:59, 16 мая 2024Россия

Украинский беспилотник сбит в небе над Россией

Минобороны: дрон ВСУ сбит над Белгородской областью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 17:00 мск. Целью дрона было нанести удар по объекту на российской территории.

Уничтоженный дрон относится к классу беспилотников самолетного типа — они способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. ВСУ неоднократно использовали такие летательные аппараты при попытках атаковать Россию.

16 мая ВСУ попытались атаковать Крым группой беспилотников – речь шла о безэкипажных катерах (БЭК). В Минобороны сообщили об уничтожении 11 БЭК авиацией Военно-морского флота. Также в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором морские беспилотники расстреливают с борта вертолета. В свою очередь, российское военное ведомство отчиталось о поражении склада безэкипажных катеров на территории Украины.

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      Алан Босиков
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