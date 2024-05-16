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12:18, 16 мая 2024Бывший СССР

Украинский военный сравнил бои в Волчанске с ситуацией в Артемовске

Боец ВСУ заявил, что обстановка в Волчанске похожа на ситуацию в Артемовске

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области похожа на ситуацию во время боев в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом заявил командир одного из подразделений ВСУ в населенном пункте Денис Ярославский, передает ТАСС.

«У нас на руках оказался еще один Бахмут», — сказал он.

Ранее бойцы ВСУ заявили, что оборона Волчанска не была готова к атаке Вооруженных сил России. Отмечалось отсутствие оборонительных сооружений близ города.

13 мая стало известно, что офицеры командования ВСУ обвиняют друг друга в неудачах в Харьковской области. По словам журналистов The New York Times, российское продвижение рядом с Харьковом поставило украинских военных в опасное положение.

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