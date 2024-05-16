Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 16 мая 2024Экономика

В Европе усилили давление на оставшиеся в России банки

Bloomberg: ЕЦБ давит на сохранившие бизнес в России европейские банки

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на кредитные организации, сохранившие бизнес в России. Об этом сообщает Bloomberg.

Регулятор давит на компании, оставшиеся в России с целью ускорить их уход с рынка. По данным источников, дочерние компании европейских банков вынуждены соблюдать местные правила и не хотят лишаться бизнеса по несправедливой цене.

Доходы пяти крупнейших организаций, продолживших работать на российском рынке, выросли за два года почти втрое. Так, увеличились доходы Deutsche Bank, закрывшего IT-центр в стране. Прибыль российского отделения Raiffeisen Bank International (RBI) поднялась более чем в три раза, а итальянского Intesa — почти в 20 раз. Аналитики объясняют такие результаты сложностями с выводом денег в Европу, а также высокими ставками по вкладам в стране.

ЕЦБ напоминает организациям, что если те будут медлить с уходом из России, им грозят санкции США и крупные штрафы. По словам представителя регулятора Клаудии Бух, все банки с крупным бизнесом должны «ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и выхода из бизнеса».

Министерство финансов США ранее пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к долларовой системе. Ввести ограничения против австрийского банка готовы из-за экспансии RBI в России, а также сделки на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под ограничениями, заявил замминистра финансов Уолли Адейемо. Это самое серьезное предупреждение крупнейшему западному банку, продолжившему работать в стране после длительного давления со стороны Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «На всех направлениях идет наступление». Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО и своих задачах на новом посту

      В Госдуме захотели ужесточить наказание за оскорбление учителей

      Заведено уголовное дело после осквернения кладбища в российском регионе

      Россия предложила США поучаствовать в проекте РОС

      Премьер Словакии пробыл на операционном столе пять часов

      Стало известно о новой тактике украинских военных в ЛНР

      Россияне массово устремились на отдых в один регион страны

      В России высказались о риске роста цен на продукты из-за майских заморозков

      Российский подросток потребовал 100 миллионов рублей за незаконный приговор

      На Западе спрогнозировали дальнейшие действия России на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше