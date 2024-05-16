В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции цифровые документы

Даванков предложил разрешить предъявлять полиции документы с «Госуслуг»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить предъявлять полиции документы с портала «Госуслуги». С соответствующим предложением он обратился к министру цифрового развития России Максуту Шадаеву, передает РИА Новости.

Согласно действующему постановлению правительства, вместо бумажного паспорта электронный документ можно предъявить только в десяти случаях, в которые не входит ситуация, когда нужно предъявить документы сотрудникам правоохранительных органов для установления личности. Также это нельзя сделать в случае похождения паспортного контроля в аэропортах на внутренних рейсах и при проверке водительских прав сотрудниками ГИБДД.

«В этой связи считаю необходимым дополнить перечень случаев, когда граждане смогут предъявлять документы, удостоверяющие личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги"», — говорится в письме Даванкова.

Депутат предлагает разрешить предъявлять электронные документы при пересечении госграницы России и при проверке водительских удостоверений. Это поможет избежать случаев, когда законопослушные граждане оказываются в отделениях полиции из-за забытых документов. Подобные задержания, по словам парламентария, в большинстве случаев не приводят к подозреваемым и преступникам — тем самым правоохранительные органы лишь теряют время.

В сентябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. В указе говорится, что представление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению документов в случаях, определенным правительством России. Впоследствии Минцифры разработало правила предъявления цифрового паспорта.