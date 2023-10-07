«Ведомости»: Минцифры разработало правила предъявления «цифрового паспорта»

Минцифры разработало проект правил использования цифровых документов, удостоверяющих личность, в приложении «Госуслуг» вместо бумажных. На документ, опубликованный на портале проектов правовых актов, обратили внимание «Ведомости».

Из документа следует, что на первом этапе цифровой паспорт можно будет предъявить при покупке табака или алкоголя совершеннолетним россиянином и для подтверждения возраста при посещении музея или мероприятия — для этих случаев нужно будет ввести пароль к цифровым документам. Помимо этого, таким паспортом можно будет воспользоваться при посадке на поезд дальнего следования.

Кроме того, «цифровой паспорт» могут принять, если необходимо подтвердить личность при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Исключения составляет процедура регистрации прав собственности на недвижимое имущество и замена внутренних и заграничных паспортов. Документ возможно предоставить и при установлении личности в финансовых организациях, если ранее клиента идентифицировали в соответствии с законодательством.

На втором этапе, который начнется с 1 января 2024 года, по цифровому паспорту можно будет оформить доступ на территории организаций за исключением тех, что связаны с оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Также при предъявлении пароля возможно будет установить личность во время отправки и получения почтовых отправлений и денежных средств.

Третий этап начнется с 1 января 2025 года и будет подразумевать, что «цифровой паспорт» можно будет предоставлять при заселении в гостиницу и при установлении в медицинских организациях личности пациента.

В середине февраля глава Минцифры Максут Шадаев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести эксперимент с использованием цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. По его мнению, такая технология позволит использовать смартфон вместо паспорта в 80 процентах случаев. Тогда Путин поддержал предложение главы ведомства и одобрил срок подготовки документа.

18 сентября президент Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. В указе говорится, что представление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению документов в случаях, определенным правительством России. Список документов и порядок применения мобильного приложения определит правительство. Бумажные паспорта убирать из обихода не собираются и право их предъявлять остается за гражданами.