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08:38, 16 мая 2024Мир

В Кремле оценили мирные инициативы Китая по Украине

Песков: России импонируют мирные инициативы Китая по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков мирные инициативы Китая по конфликту на Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Песков подчеркнул, что России импонируют мирные инициативы Китая по Украине. По его словам, Москва ценит видение Пекина «возможных перспектив и возможной почвы для начала попыток по урегулированию ситуации».

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Однако переговоры об украинском кризисе между Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином Песков назвал началом диалога. По словам представителя Кремля, «предстоит очень напряженная дискуссия».

Ранее Песков заявил, что Россия приветствует мирные инициативы по Украине.

16 мая Путин прибыл на переговоры в Дом народных собраний в Пекине. Перед их началом прошла официальная церемония встречи.

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      Марина Совина
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