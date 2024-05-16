В МВФ высказались о возможности подрыва мировой валютной системы

В МВФ допустили подрыв мировой валютной системы из-за использования активов РФ

Для Международного валютного фонда (МВФ) важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы, заявила РИА Новости директор организации по коммуникациям Джули Козак.

Ее высказывания прозвучали в ответ на вопрос агентства о планах Запада использовать замороженные активы РФ. Оценивая перспективы достижения соответствующего соглашения на уровне «Большой семерки» (G7), Козак обратила внимание на то, что решения должны приниматься в соответствующих судебных инстанциях и юрисдикциях.

О том, что предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства, говорила в апреле и глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она отмечала, что вопрос об использовании таких средств «заслуживает очень внимательного рассмотрения», поскольку «может повлечь за собой нарушение международного порядка, которого мы хотим защитить».

Ранее на возможность краха мировой валютной системы, которая в среднесрочной перспективе может произойти из-за снижения доверия к долларовым активам, также указал директор от России в МВФ Алексей Можин.