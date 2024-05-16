В России депутат забыла о включенном микрофоне и оскорбила женщину на заседании

В Карелии депутат Гореликова забыла о включенном микрофоне и оскорбила женщину

Депутат Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова забыла о включенном микрофоне и оскорбила женщину во время заседания. Запись сессии видеоконференцсвязи с ее участием опубликовало издание «Борус» в Telegram.

На видео чиновница возмущается присутствием на обсуждении приглашенной на слушания женщины, которая заняла место в одном из первых рядов. «Ее назад надо было, эту курицу. А депутатов — сюда», — говорит Гореликова.

Россиянкой, о которой говорила депутат, оказалась глава одной из местных общественных организаций. После появления записи в сети Гореликова извинилась за свое поведение, назвав свое высказывание в адрес женщины недопустимым.

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