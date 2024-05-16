Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:06, 16 мая 2024Наука и техника

В России рассказали о непростом пути «Булавы»

Эксперт Орлов: ракета «Булава» прошла длительные испытания

Фото: РИА Новости

Российская твердотопливная баллистическая ракета «Булава» прошла непростой путь, состоявший из длительных испытаний и проверок условий эксплуатации. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с каналом «360».

Он отметил, что в ходе испытаний должны подтвердиться заявленные характеристики изделия. «Только после этого ракеты полностью принимаются на вооружение. Есть определенные литеры, которые присваиваются каждому военному проекту в ходе его жизненного цикла. Вот, видимо, в ходе последних испытаний ракета получила последнюю литеру по гособоронзаказу», — сказал он.

Эксперт добавил, что ракета, которая полностью изготовлена из российских комплектующих, отвечает современным потребностям Военно-морского флота.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023

Ранее генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальную ракету морского базирования «Булава» приняли на вооружение. Соответствующий указ был подписан 7 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      Популярный российский блогер рассказал о разочаровании уехавших в США друзей

      Путин поблагодарил Китай за мирные инициативы по Украине

      Глава «Росатома» рассказал о последствиях запрета импорта урана из России в США

      В России десятки идущих вереницей после задержания мигрантов сняли на видео

      Появились подробности плана диверсии на объекты системы ПВО в Керчи

      Москвичи бросились скупать квартиры в ипотеку

      В Грузии обвинили глав МИД стран ЕС в попытке свергнуть власть

      На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации

      Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше