В России рассказали о непростом пути «Булавы»

Эксперт Орлов: ракета «Булава» прошла длительные испытания

Российская твердотопливная баллистическая ракета «Булава» прошла непростой путь, состоявший из длительных испытаний и проверок условий эксплуатации. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с каналом «360».

Он отметил, что в ходе испытаний должны подтвердиться заявленные характеристики изделия. «Только после этого ракеты полностью принимаются на вооружение. Есть определенные литеры, которые присваиваются каждому военному проекту в ходе его жизненного цикла. Вот, видимо, в ходе последних испытаний ракета получила последнюю литеру по гособоронзаказу», — сказал он.

Эксперт добавил, что ракета, которая полностью изготовлена из российских комплектующих, отвечает современным потребностям Военно-морского флота.

Ранее генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов сообщил, что межконтинентальную ракету морского базирования «Булава» приняли на вооружение. Соответствующий указ был подписан 7 мая.