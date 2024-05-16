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10:24, 16 мая 2024Ценности

В сети раскритиковали образ российской блогерши со словами «полное безумие»

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Российская блогерша и предприниматель Лена Ленина посетила Каннский фестиваль и была раскритикована в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке звезда предстала в длинном облегающем платье бренда Arayik Gabajyan, расшитом большими цветами из нежно-розовой и черной ткани. При этом звезде сделали необычную прическу в виде массивных цветов. В качестве аксессуаров она выбрала маленькую черную сумку.

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Подписчики оценили образ Лениной в комментариях под постом. «Зачем с такими потрясающими природными данными делать из себя Леди Гагу?», «Ужас! Полное безумие, безвкусица, кошмар на улице Вязов», «Если честно, я не поняла, мне не нравится», «Накрутили, навертели непонятно что», «Я его слепила из того, что было», — написали они.

В мае 2023 года дизайнер из России пришла на Каннский фестиваль в оголяющем тело «мокром» платье. Основательница бренда женской одежды Yuliawave предстала на красной дорожке в наряде длины макси без рукавов марки Di Pesta, которое подчеркивало ее фигуру, и без нижнего белья.

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      Екатерина Ештокина
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