Дизайнер из России пришла на Каннский фестиваль в оголяющем тело «мокром» платье

Дизайнер Юлия Василевская пришла на Каннский фестиваль в оголяющем тело «мокром» платье

Российский дизайнер Юлия Василевская пришла на премьеру фильма «Город астероидов» на Каннском фестивале в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 271 тысячу подписчиков.

Основательница бренда женской одежды Yuliawave предстала на красной дорожке в оголяющем тело белом «мокром» платье длины макси без рукавов марки Di Pesta, которое подчеркивало ее фигуру, и без нижнего белья. Свой образ она дополнила украшениями отечественной ювелирной компании Parure atelier и сумкой на цепочке Jimmy Choo и уложила волосы волнами.

Пользователи сети высказали свое мнение о внешнем виде Василевской в комментариях. «Это просто ожог роговицы! Самый эффектный выход однозначно», «Кайф! Платье будто мокрое. Очень красиво», «Затмили всех!», «Самый красивый образ», «Платье достаточно интересное. Но чего-то не хватает: нет внутреннего света, энергии и взгляд потухший. Поэтому жалко выглядит, к сожалению, пустота», «Боже! Как привидение. Просто скелет ходячий в паутине», — заявили юзеры.

Ранее сообщалось, что британская актриса Кейт Бекинсейл пришла на Каннский кинофестиваль в обнажающем тело наряде. Для выхода в свет она выбрала длинную пышную юбку с бантом на поясе и прозрачное зеленое боди с воротом и открытой спиной, украшенное вышивкой со стразами, под которым не было нижнего белья.