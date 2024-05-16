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06:25, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову

Журналист Europe1 Эрвуэ назвал выход РФ к Харькову смертельным ударом по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Журналист Винсент Эрвуэ предположил, к каким для Украины последствиям приведет выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала Europe1, запись опубликована на YouTube.

Эрвуэ раскрыл последствия выхода России к Харькову и назвал подобный сценарий смертельным ударом по Украине.

«Российские войска совершили прорыв на севере рядом с границей. В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом», — напомнил он.

Об активных действиях на харьковском направлении сообщалось 10 мая. Украинская сторона проводит эвакуацию населения. Российские части заняли Волчанск, который находится на границе с Белгородской областью.

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      Марина Совина
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