Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову

Журналист Europe1 Эрвуэ назвал выход РФ к Харькову смертельным ударом по Украине

Журналист Винсент Эрвуэ предположил, к каким для Украины последствиям приведет выход российских войск на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала Europe1, запись опубликована на YouTube.

Эрвуэ раскрыл последствия выхода России к Харькову и назвал подобный сценарий смертельным ударом по Украине.

«Российские войска совершили прорыв на севере рядом с границей. В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом», — напомнил он.

Об активных действиях на харьковском направлении сообщалось 10 мая. Украинская сторона проводит эвакуацию населения. Российские части заняли Волчанск, который находится на границе с Белгородской областью.