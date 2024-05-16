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07:22, 16 мая 2024Экономика

Wildberries упростил условия работы продавцов после вмешательства ФАС

Wildberries снизил размер штрафов для продавцов после вмешательства ФАС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский маркетплейс Wildberries упростил условия работы продавцов после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом со ссылкой на представителей площадки сообщает РБК.

Маркетплейс определил условия удержаний за нарушения и исключил из соглашения пункт «За другие нарушения». Причины, по которым продавец может получить штраф, а также их размеры, отразили в оферте. В ней также прописали правила полной или частичной блокировки личного кабинета и процедуру приемки и сортировки товаров. Также компания зафиксировала для партнеров тарифы на хранение товаров на складе и логистику.

«Теперь у продавцов есть возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров: тариф, который действовал в момент планирования конкретной поставки, останется неизменным», — пояснили представители площадки. Эта мера позволит снизить расходы продавцов на хранение товаров на складе и сделает условия их работы «более предсказуемыми».

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) вынесли предупреждение маркетплейсу из-за нарушений в работе с продавцами в начале апреля. Ведомство установило, что компания навязывает партнерам невыгодные условия работы, а штрафные санкции для продавцов зачастую носят «несоразмерный характер».

Как установил РБК, в 2023 году выручка Wildberries от штрафов и неустоек для продавцов составила почти 20 миллиардов рублей. Доходы от штрафов и неустоек по договорам оферты с продавцами выросли до 15 миллиардов (плюс 76 процентов), а от штрафов, пени и неустоек по хозяйственным договорам — еще до 5 миллиардов (прирост в 37,5 раза).

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      Вячеслав Агапов
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