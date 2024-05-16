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11:33, 16 мая 2024Силовые структуры

Задержан стрелявший на парковке торгового центра в российском городе

В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на парковке «Сити Молла»

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Петербурге силовики задержали 34-летнего бизнесмена, который устроил стрельбу на парковке торгового центра «Сити Молл». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Его поймали около Долгоозерного рынка. Дома у задержанного обнаружили травматическое оружие Grand Power, которое зарегистрировано не на него. Сейчас бизнесмен находится в изоляторе временного содержания.

О стрельбе на парковке торгового центра стало известно 14 мая. Оружие применил водитель Lixiang, когда не смог разъехаться с другим мужчиной на парковке. Второй водитель пострадал, его увезли в больницу. Спустя три часа автомобиль фигуранта нашли брошенным на Серебристом бульваре. Следователи возбудили уголовное дело.

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