Задержан стрелявший на парковке торгового центра в российском городе

В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на парковке «Сити Молла»

В Петербурге силовики задержали 34-летнего бизнесмена, который устроил стрельбу на парковке торгового центра «Сити Молл». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Его поймали около Долгоозерного рынка. Дома у задержанного обнаружили травматическое оружие Grand Power, которое зарегистрировано не на него. Сейчас бизнесмен находится в изоляторе временного содержания.

О стрельбе на парковке торгового центра стало известно 14 мая. Оружие применил водитель Lixiang, когда не смог разъехаться с другим мужчиной на парковке. Второй водитель пострадал, его увезли в больницу. Спустя три часа автомобиль фигуранта нашли брошенным на Серебристом бульваре. Следователи возбудили уголовное дело.