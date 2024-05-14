На парковке торгового центра в российском городе произошла стрельба

В Санкт-Петербурге у ТЦ произошла стрельба, пострадал мужчина

В Санкт-Петербурге на парковке торгового центра произошла стрельба, в результате которой ранения получил мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Оружие применил водитель внедорожника Lixiang L9, повздоривший с мужчиной, который находился за рулем другой машины. Они не смогли разъехаться на парковке, что и стало причиной конфликта.

Стрелок скрылся, раненого увезли в больницу. Прибывшие к торговому центру полицейские начали поиск виновного. Ориентировки на его автомобиль разосланы во все отделы полиции. В городе объявлен план «Перехват».

13 мая сообщалось, что в Иркутске следователи организовали процессуальную проверку после стрельбы в одном из торговых центров города. По данным следствия, в результате возникшего между россиянами конфликта один из мужчин выстрелил сопернику в лицо из травматического пистолета.