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16:34, 14 мая 2024Силовые структуры

На парковке торгового центра в российском городе произошла стрельба

В Санкт-Петербурге у ТЦ произошла стрельба, пострадал мужчина
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге на парковке торгового центра произошла стрельба, в результате которой ранения получил мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Оружие применил водитель внедорожника Lixiang L9, повздоривший с мужчиной, который находился за рулем другой машины. Они не смогли разъехаться на парковке, что и стало причиной конфликта.

Стрелок скрылся, раненого увезли в больницу. Прибывшие к торговому центру полицейские начали поиск виновного. Ориентировки на его автомобиль разосланы во все отделы полиции. В городе объявлен план «Перехват».

13 мая сообщалось, что в Иркутске следователи организовали процессуальную проверку после стрельбы в одном из торговых центров города. По данным следствия, в результате возникшего между россиянами конфликта один из мужчин выстрелил сопернику в лицо из травматического пистолета.

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      Любовь Ширижик
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