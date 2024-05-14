Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:49, 14 мая 2024Силовые структуры

Устроивший стрельбу у российского ТЦ получил 100 штрафов за последние полгода

Скрывшийся с парковки «Сити Молла» стрелок получил 100 штрафов за нарушение ПДД
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге
Начало событий в новости На парковке торгового центра в российском городе произошла стрельба

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Скрывшийся после конфликта на парковке петербургского торгового центра стрелок получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода. Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, владелец внедорожника Lixiang L9, поссорившийся с другим водителем у «Сити Молла», неоднократно попадался на превышении скорости и проезде на запрещающие знаки. Только за апрель ее оштрафовали 25 раз, однако почти все штрафы, выписанные на автомобиль, оплачены.

О стрельбе на парковке торгового центра в Санкт-Петербурге стало известно ранее 14 мая. Оружие применил водитель китайского внедорожника Lixiang, когда не смог разъехаться с другим мужчиной на парковке. Второй водитель пострадал, его увезли в больницу. Стрелка ищут.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Пьяных пассажиров сняли с рейса за попытку сходить в туалет

      Над Белгородом сбили несколько целей

      Игру Red Dead Redemption выпустят на ПК

      В США заявили о затяжке в борьбе с инфляцией

      Росгвардия нашла шесть тысяч снарядов ВСУ для сброса с БПЛА в ЛНР

      Жители еще одного популярного курорта Европы захотели избавиться от туристов

      В Минцифры рассказали о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией

      Устроивший стрельбу у российского ТЦ получил 100 штрафов за последние полгода

      Двое подростков со старшим приятелем попались на попытке диверсии под Воронежем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше