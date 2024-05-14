Устроивший стрельбу у российского ТЦ получил 100 штрафов за последние полгода

Скрывшийся с парковки «Сити Молла» стрелок получил 100 штрафов за нарушение ПДД

Скрывшийся после конфликта на парковке петербургского торгового центра стрелок получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода. Общая сумма штрафов составила 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По его данным, владелец внедорожника Lixiang L9, поссорившийся с другим водителем у «Сити Молла», неоднократно попадался на превышении скорости и проезде на запрещающие знаки. Только за апрель ее оштрафовали 25 раз, однако почти все штрафы, выписанные на автомобиль, оплачены.

О стрельбе на парковке торгового центра в Санкт-Петербурге стало известно ранее 14 мая. Оружие применил водитель китайского внедорожника Lixiang, когда не смог разъехаться с другим мужчиной на парковке. Второй водитель пострадал, его увезли в больницу. Стрелка ищут.

