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13:35, 13 мая 2024Силовые структуры

Следователи начали проверку после ранения россиянина в торговом центре Иркутска

В Иркутске начали проверку из-за выстрела в россиянина в торговом центре

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Иркутске следователи организовали процессуальную проверку после стрельбы в одном из торговых центров города. Об этом в понедельник, 13 мая, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в результате возникшего между россиянами конфликта один из мужчин выстрелил сопернику в лицо из травматического пистолета.

27 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря из газового пистолета.

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