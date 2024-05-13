Силовые структуры
Следователи начали проверку после ранения россиянина в торговом центре Иркутска
В Иркутске начали проверку из-за выстрела в россиянина в торговом центре
В Иркутске следователи организовали процессуальную проверку после стрельбы в одном из торговых центров города. Об этом в понедельник, 13 мая, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).
По данным следствия, в результате возникшего между россиянами конфликта один из мужчин выстрелил сопернику в лицо из травматического пистолета.
27 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря из газового пистолета.