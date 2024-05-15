Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 15 мая 2024Силовые структуры

Возбуждено дело из-за стрельбы на парковке торгового центра в российском городе

МВД: в Петербурге возбудили дело из-за стрельбы на парковке «Сити Молла»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полицейские возбудили дело после стрельбы на парковке торгового центра «Сити Молл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ. («Хулиганство») Сотрудники МВД проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия и разыскивают скрывшегося стрелка.

О стрельбе на парковке торгового центра (ТЦ) в Санкт-Петербурге стало известно 14 мая. Оружие применил водитель Lixiang, когда не смог разъехаться с другим мужчиной на парковке. Второй водитель пострадал, его увезли в больницу. Позже автомобиль фигуранта нашли брошенным на Серебристом бульваре, в салоне водителя не было.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина обстреляла Крым ракетами с кассетными боеприпасами. Мини-бомбы разлетелись по Севастополю

      В России нашли способ решить проблему в расчетах с Китаем

      Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор бывшему министру обороны ДНР

      Группа «Пропаганда» сообщила о травле после концерта в зоне СВО

      Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на легковой автомобиль в регионе России

      Собиравшего данные о Российской армии для ВСУ мужчину выдворили из страны

      Монеты масляного магната стоимостью шесть миллиардов рублей появятся на аукционе

      Возбуждено дело из-за стрельбы на парковке торгового центра в российском городе

      Группа мошенников получила сроки за обман 43 клиентов московского автосалона

      Сразу два села в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше