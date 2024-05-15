Возбуждено дело из-за стрельбы на парковке торгового центра в российском городе

МВД: в Петербурге возбудили дело из-за стрельбы на парковке «Сити Молла»

В Санкт-Петербурге полицейские возбудили дело после стрельбы на парковке торгового центра «Сити Молл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ. («Хулиганство») Сотрудники МВД проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия и разыскивают скрывшегося стрелка.

О стрельбе на парковке торгового центра (ТЦ) в Санкт-Петербурге стало известно 14 мая. Оружие применил водитель Lixiang, когда не смог разъехаться с другим мужчиной на парковке. Второй водитель пострадал, его увезли в больницу. Позже автомобиль фигуранта нашли брошенным на Серебристом бульваре, в салоне водителя не было.

