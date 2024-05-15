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11:17, 15 мая 2024Силовые структуры

Найден внедорожник устроившего стрельбу у российского ТЦ мужчины

В Петербурге нашли машину, на которой скрылся устроивший стрельбу у ТЦ мужчина

Фото: telegram-канал @Komenda24

В Санкт-Петербурге нашли черный внедорожник Lixiang L9, на котором, вероятно, с парковки «Сити Молла» скрылся стрелок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Автомобиль нашли брошенным на Серебристом бульваре, в салоне водителя не было. Он мог скрыться на другой машине, поэтому силовики продолжают его поиск. Отмечается, что иномарка находится в лизинге и принадлежит компании «Каркаде».

О стрельбе на парковке торгового центра (ТЦ) в Санкт-Петербурге стало известно 14 мая. Оружие применил водитель Lixiang, когда не смог разъехаться с другим мужчиной на парковке. Второй водитель пострадал, его увезли в больницу. Сначала районная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, но председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить его повторно.

Позже выяснилось, что скрывшийся стрелок получил 100 штрафов за нарушения ПДД за последние полгода.

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      Екатерина Кашурникова
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