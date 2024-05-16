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13:12, 16 мая 2024Бывший СССР

Захарова заявила об использовании ВСУ объектов культуры в военных целях

Захарова заявила о фактах использования ВСУ объектов культуры в военных целях

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют объекты культуры в военных целях. О свидетельствующих об этом «неоспоримых фактах» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«В нарушение статей Конвенции [о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта] и при полном попустительстве международных структур ВСУ часто используют объекты культуры в военных целях», — отметила дипломат.

Захарова рассказала о беспочвенных обвинениях России в якобы преднамеренных разрушениях украинских памятников от выгораживающего Киев Запада. Официальный представитель МИД РФ добавила, что формируемые для этого перечни имеют «мало общего с объективной реальностью».

Ранее Захарова сравнивала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в украинском баре с визитом Сатаны в Киев. По ее словам, во время исполнения песни Блинкен поддакивал словам о Сатане.

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      Екатерина Грищенко
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