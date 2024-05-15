Захарова сравнила выступление Блинкена в баре с визитом Сатаны в Киев

Захарова: Блинкен поддакивал словам о Сатане во время исполнения песни в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеозапись исполнения песни Нила Янга Rockin' in the Free World госсекретарем США Энтони Блинкеном в киевском баре. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

По ее словам, во время выступления Блинкен поддакивает и потрясывает головой на словах из песни: «Многие говорят, что лучше бы умереть... Я не чувствую себя Cатаной, но для них я — именно он».

«Что это? Затрапезный визит Сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу», — отметила Захарова.

14 мая Блинкен в ходе визита на Украину встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Политики поели пиццу в местном баре, после чего госсекретарь США сыграл на гитаре и исполнил песню.