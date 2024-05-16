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13:03, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданную пользу брака

Врач Гандельман: у одиноких людей выше риск развития инфаркта, чем у женатых

Фото: Tibor Pápai / Unsplash

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, как брак влияет на здоровье. Выпуск передачи доступен на Rutube.

«Неженатые умирают в два раза чаще, чем женатые», — раскрыл неожиданную пользу брака Гандельман.

Врач объяснил, что у одиноких людей на 40 процентов выше риск развития инфарктов, чем у тех, кто живет в браке. «Кроме того, показано, что люди вне семьи — и женщины, и мужчины — умирают от рака чаще, чем женатые», — добавил кардиолог.

Ранее Гандельман и врач-терапевт Елена Малышева назвали лучший маринад для шашлыка. Они посоветовали использовать для маринада пиво, чтобы снизить концентрацию канцерогенов, содержащихся в блюде.

Перед этим Малышева и Гандельман перечислили правила, которые нужно соблюдать при измерении давления. В частности, они посоветовали использовать только электронный тонометр.

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      Олег Давыдов
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