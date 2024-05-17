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17:13, 17 мая 2024Экономика

Активы Danone в России продали инвесторам

«Подъем»: бизнес Danone успешно продали российским инвесторам

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Бизнес Danone в России успешно продали местным инвесторам. О завершении сделки по передаче активов со ссылкой на источник в компании сообщает «Подъем».

По словам информированного лица, продажу организовал генеральный директор «Данон Россия» Якуб Закриев. О согласовании деталей сделки стало известно порядка двух месяцев назад. В марте французская компания заявила, что добилась разрешения от российских властей на продажу бизнеса. При этом источники оценили ущерб от этой сделки в 1,2 миллиарда евро.

Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 года. Компания предложила выкупить от 75 процентов бизнеса при условии, что ей останется опцион на обратный выкуп активов. Однако из-за сложностей ухода с местного рынка сделку откладывали.

В июле 2023 года после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества. Национализацию Danone отменили лишь в середине марта 2024-го.

Также в марте стало известно, что бизнес Danone может выкупить «Вамин Татарстан», которая принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Бизнесмен вошел в совет директоров Life & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) после того, как ее возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Компания «Вамин» была согласна выплатить Danone 17,7 миллиарда рублей (191,5 миллиона долларов).

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      Вячеслав Агапов
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