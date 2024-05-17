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14:37, 17 мая 2024Экономика

Британия ввела санкции против российских компаний из-за связи с КНДР

Британия ввела санкции против ООО «Восточная стивидорная компания» и АО «ТБК»
Морской порт « Восточный»

Морской порт « Восточный». Фото: Азат Сибишов / Wikipedia

Великобритания ввела санкции против российской ООО «Восточной стивидорной компании» (входит в группу Global Ports), которая управляет контейнерным терминалом в морском порту Восточный. Об этом сообщается на сайте Минфина королевства.

Кроме того, санкции были введены против АО «ТБК». Поводом для введения ограничений стало то, что организация якобы способствует нарушению резолюций Совбеза ООН, ограничивающих поставки ряда товаров в КНДР. В частности, АО «ТБК» позволяла судам бункероваться у своего причала в порту Восточный.

«Восточная стивидорная компания» обвиняется в получении выгоды за счет сотрудничества с правительством России, «осуществляя деятельность в стратегически важной для него области, а именно в транспортном секторе».

Также ограничения затронули судоходную компанию Paekyangsan Shipping Company из КНДР, которая якобы участвует в транспортировке нефтепродуктов между Россией и Северной Кореей, что нарушает резолюции Совбеза ООН.

Ранее США ввели санкции в отношении двух граждан РФ и трех российских компаний, якобы вовлеченных в военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном.

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      Варвара Кошечкина
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