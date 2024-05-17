Директор больницы рассказал о состоянии здоровья Фицо

Reuters: Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в сознании и находится в отделении интенсивной терапии. Об этом рассказала директор Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта Мириам Лапуникова, сообщает Reuters.

Она подчеркнула, что состояние здоровья Фицо после покушения по-прежнему остается тяжелым. Директор объяснила, что врачи удалили премьеру некротическую ткань.

Ранее Лапуникова заявила, что состояние главы словацкого правительства стало стабильным, но остается тяжелым, при этом на данный момент планов делать новую операцию нет. Она также добавила, что сейчас Фицо не может быть транспортирован в столицу страны Братиславу.