Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 17 мая 2024Наука и техника

Глава «Ростеха» назвал недостаток «гаражного» производства БПЛА

Чемезов: в «гаражном» производстве БПЛА нужного количества не добиться

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В «гаражном» производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нужного количества не добиться. Недостаток кустарной сборки дронов в интервью изданию РБК назвал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Руководитель заметил, что небольшие компании могут создать продукт, однако в случае, если он будет пользоваться большим спросом, его потребуется выпускать массово. «А за массовое производство не все предприятия берутся, потому что требуются дополнительные средства для того, чтобы расширить производство, необходимую продукцию, материалы закупить и так далее», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

При этом глава госкорпорации отказался считать «Ростех» монополистом в сфере оборонно-промышленного комплекса, отметив эффективную работу в этой области частных собственников.

Также в интервью Чемезов заявил, что на масштабирование частного производства БПЛА Supercam разработки Научно-производственного объединения «Ижевские беспилотные системы» (НПО ИжБС) для потребностей специальной военной операции ушло пять месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Британцы задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет. Они опасаются военного ответа России

      Женщина нашла странные таблетки у мужа и уличила его в изменах

      Звезда «Реальных пацанов» раскрыла пол своего будущего ребенка

      Рэпер Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей

      В Евросоюзе обеспокоились успехами России на Украине

      В Кремле высказались об усилении безопасности Путина после покушения на Фицо

      Ушедшие в самоволку срочники устроили драку в ночном клубе в российском городе

      Феминистку Маршенкулову захотели заочно арестовать за оправдание терроризма

      Мэр Тбилиси назвал немыслимым тон Запада при разговоре с Грузией

      Беременная жена Джастина Бибера снялась в откровенном топе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше