Глава «Ростеха» назвал недостаток «гаражного» производства БПЛА

Чемезов: в «гаражном» производстве БПЛА нужного количества не добиться

В «гаражном» производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нужного количества не добиться. Недостаток кустарной сборки дронов в интервью изданию РБК назвал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Руководитель заметил, что небольшие компании могут создать продукт, однако в случае, если он будет пользоваться большим спросом, его потребуется выпускать массово. «А за массовое производство не все предприятия берутся, потому что требуются дополнительные средства для того, чтобы расширить производство, необходимую продукцию, материалы закупить и так далее», — сказал руководитель.

При этом глава госкорпорации отказался считать «Ростех» монополистом в сфере оборонно-промышленного комплекса, отметив эффективную работу в этой области частных собственников.

Также в интервью Чемезов заявил, что на масштабирование частного производства БПЛА Supercam разработки Научно-производственного объединения «Ижевские беспилотные системы» (НПО ИжБС) для потребностей специальной военной операции ушло пять месяцев.