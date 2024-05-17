Названа самая востребованная у россиян машина с пробегом

«Автостат»: Lada 2107 стала самой популярной машиной с пробегом в России

По итогам первых четырех месяцев 2024 года самой востребованной у россиян машиной с пробегом стала Lada 2107. Этот автомобиль в январе-апреле перепродали в общей сложности 39,3 тысячи раз, сообщается на сайте «Автостата».

В первом квартале лидером по этому показателю была еще одна российская модель — хэтчбек Lada 2114 «Самара-2». Однако в апреле она уступила первую строчку и опустилась на вторую с результатом в 38,2 тысячи перепроданных экземпляров. В топ-3 рейтинга также вошел автомобиль Kia Rio (34,7 тысячи сделок на вторичном рынке).

В пятерку лидеров вошли еще две иномарки. В январе-апреле этого года было перепродано 33,9 тысячи б/у Hyundai Solaris и 32,4 тысячи единиц Ford Focus с пробегом. Таким образом, в топ-5 рейтинга оказалось больше иностранных подержанных автомобилей, чем российских, резюмировали аналитики.

Ранее эксперты «Автостата» сообщили о росте продаж автомобилей с пробегом в России по итогам января-апреля. За первые четыре месяца года количество сделок с подобными машинами на вторичном рынке достигло уровня в 509,5 тысячи. В сравнении с тем же периодом 2023-го показатель вырос на 2,8 процента.