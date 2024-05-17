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08:25, 17 мая 2024Экономика

В России выросли продажи подержанных машин

«Автостат»: продажи машин с пробегом в России выросли на 2,8 % в апреле

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

По итогам апреля 2024 года продажи подержанных автомобилей в России выросли на 2,8 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 509,5 тысячи единиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков «Автостата».

Уточняется, что достигнутый результат оказался максимальным в этом году. Эксперты связали подобную динамику в том числе с повышением утильсбора. С начала 2022-го продажи выше апрельского уровня были только в августе 2023-го, когда в стране перепродали 551,3 тысячи подобных машин.

В целом, за первые четыре месяца 2024-го в России реализовали 1,7 миллиона автомобилей с пробегом. В сравнении с тем же периодом 2023-го показатель оказался меньше на 0,8 процента. На этом фоне эксперты утверждают, что продажи подержанных машин в России постепенно выходят на уровень прошлого года. По итогам января-марта разрыв составил 2,2 процента.

Ранее в «Автостате» сообщили о резком росте трат россиян на подержанные машины. Так, по итогам февраля 2024 года показатель увеличился на 22 процента в сравнении с январем и достиг уровня в 454,3 миллиарда рублей. В сравнении с тем же периодом 2023-го траты граждан на автомобили с пробегом выросли на 19 процентов.

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      Анатолий Акулов
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