Траты россиян на подержанные машины резко выросли

«Автостат»: траты россиян на подержанные машины выросли на 22 % в феврале

По итогам февраля суммарные траты россиян на покупку подержанных автомобилей выросли на 22 процента в сравнении с январским показателем (371,9 миллиарда) и достигли уровня 454,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков «Открытие авто» и агентства «Автостат».

В сравнении с февралем 2023 года (382,3 миллиарда) показатель вырос на 19 процентов. За этот период времени заметно выросла доля трат на автомобили возрастом от десяти лет и старше — с 35,2 до 41,2 процента. На подобные машины в феврале 2024 года было потрачено в общей сложности 187 миллиардов рублей, уточнили эксперты.

В то же время расходы на покупку машин возрастом до пяти лет за это время, напротив, снизились. За последний зимний месяц затраты на подобные автомобили в России составили 116,6 миллиарда рублей, или 25,7 процента от общей суммы. Оставшиеся 150,7 миллиарда ушли на машины в возрасте от пяти до девяти лет включительно. За год их доля увеличилась с 32,2 до 33,2 процента, заключили аналитики.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в 2023 году россияне стали вдвое чаще приобретать подержанные автомобили в кредит. За 12 месяцев доля подобных продаж на вторичном рынке увеличилась до 15 процентов. Всего на эти цели российские банки выдали займы на общую сумму почти в 890 миллиардов рублей.