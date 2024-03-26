Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:26, 26 марта 2024Экономика

Траты россиян на подержанные машины резко выросли

«Автостат»: траты россиян на подержанные машины выросли на 22 % в феврале

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам февраля суммарные траты россиян на покупку подержанных автомобилей выросли на 22 процента в сравнении с январским показателем (371,9 миллиарда) и достигли уровня 454,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков «Открытие авто» и агентства «Автостат».

В сравнении с февралем 2023 года (382,3 миллиарда) показатель вырос на 19 процентов. За этот период времени заметно выросла доля трат на автомобили возрастом от десяти лет и старше — с 35,2 до 41,2 процента. На подобные машины в феврале 2024 года было потрачено в общей сложности 187 миллиардов рублей, уточнили эксперты.

В то же время расходы на покупку машин возрастом до пяти лет за это время, напротив, снизились. За последний зимний месяц затраты на подобные автомобили в России составили 116,6 миллиарда рублей, или 25,7 процента от общей суммы. Оставшиеся 150,7 миллиарда ушли на машины в возрасте от пяти до девяти лет включительно. За год их доля увеличилась с 32,2 до 33,2 процента, заключили аналитики.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в 2023 году россияне стали вдвое чаще приобретать подержанные автомобили в кредит. За 12 месяцев доля подобных продаж на вторичном рынке увеличилась до 15 процентов. Всего на эти цели российские банки выдали займы на общую сумму почти в 890 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      Брянских полицейских наградили за задержание подозреваемых в теракте в «Крокусе»

      МЧС отчиталось о ходе спасательных работ на руднике «Пионер»

      В Донецке и Горловке сообщили о перебоях с электричеством

      Экс-канцлер Германии заявил о верности дружбе с Путиным

      Иностранца заподозрили в связях с Украиной из-за переписок в телефоне

      В Москве заочно арестовали главу СБУ

      В России резко выросли запасы газа

      Минобороны Британии обвинило Россию в безответственной ядерной риторике

      Во Франции назвали возможный сценарий прямого столкновения с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше