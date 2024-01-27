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08:37, 27 января 2024Экономика

В России выросли продажи подержанных автомобилей в кредит

«Ъ»: в России подержанные машины стали вдвое чаще покупать в кредит

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Подержанные автомобили на российском рынке стали в два раза чаще покупать в кредит. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По итогам 2023 года выяснилось, что доля автокредитов, выданных на приобретение машины на вторичном рынке, удвоилась, достигнув 15 процентов. Всего на эти цели банки выдали заемщикам почти 890 миллиардов рублей.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что доля кредитов на подержанные автомобили будет постепенно снижаться. В частности, этому должно поспособствовать насыщение рынка новыми машинами и доступными предложениями во всех ценовых сегментах авторынка.

В декабре было подсчитано, что с начала 2023 года россияне набрали автокредитов на сумму более 1,4 триллиона рублей. Объем оформленных займов в 2023-м вдвое превысил показатели прошлого года и на 27 процентов превзошел результаты 2021 года.

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      Марина Совина
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