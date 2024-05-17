Посол Германии вернулся в Москву

Отозванный для консультаций посол Германии Ламбсдорф вернулся в Россию

Отозванный ранее для консультаций посол Германии Александр Ламбсдорф вернулся в Россию. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД ФРГ.

«Посол Ламбсдорф вернулся в Москву после консультаций в Берлине», — отметили представители немецкого внешнеполитического ведомства, не уточнив деталей.

3 мая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака».

6 мая, на фоне обвинений в адрес России МИД Германии отозвал для консультации посла Ламбсдорфа.