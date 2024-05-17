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15:18, 17 мая 2024Мир

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопрос конференции по Украине в Швейцарии

Путин и Си Цзиньпин обсудили приглашение КНР на саммит по Украине в Швейцарии

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вопрос мирной конференции по Украине в Швейцарии обсуждался в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Мы обсуждали этот вопрос в комплексе», — рассказал Путин.

Отмечается, что главы государств также обсудили и факт приглашения Китая на швейцарский саммит.

Путин также подтвердил готовность России участвовать в мирных переговорах по урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, Москву не приглашают на конференцию в Швейцарии.

Российский лидер находится в Китае с официальным визитом. Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли в Доме народных собраний в Пекине 16 мая.

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      Виктория Кондратьева
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