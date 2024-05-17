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15:19, 17 мая 2024Наука и техника

Путин рассказал о жизненном цикле российских спутников

Путин: Россия значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия значительно увеличила жизненный цикл своих космических аппаратов. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами в Харбинском политехническом университете, передает РИА Новости.

«Мы время использования своих спутников на орбите — их жизненный цикл — увеличили значительно. Она [российская группировка спутников] функционирует устойчиво», — сказал он.

В апреле Путин заявил, что правительство России при участии госкорпорации «Роскосмос» и Росатома должно к 15 июня выделить средства на развитие космической ядерной энергетики.

В том же месяце в Самарском университете имени Сергея Королева начали испытания космического аппарата «Аист-СТ» — первого российского наноспутника с радиолокатором. Аппарат предназначен для мониторинга поверхности Земли.

В августе 2023 года президент Путин поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рассмотреть вопрос создания спутников на предельно низких орбитах до 200 километров.

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