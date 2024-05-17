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09:48, 17 мая 2024Бывший СССР

Путин высказался о вкладе Токаева в развитие стратегического партнерства

Путин: в РФ высоко ценят вклад Токаева в развитие стратегического партнерства

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева и отметил его вклад в развитие стратегического партнерства. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

«В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — сказано в поздравлении главы государства.

Российский лидер добавил, что дорожит товарищескими отношениями. По его словам, президенты продолжат работу на благо народов стран.

Ранее Токаев поздравил Путина со вступлением в должность президента России. Лидер Казахстана также отметил, что саммит ЕАЭС был блестяще организован. Он поблагодарил за это Путина.

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      Кристина Есикова
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