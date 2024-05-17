Россиянам назвали причину срочно обратиться к врачу при одном изменении вен на ногах

Флеболог Алекперова призвала обращаться к врачу при отеках и вздутии вен ног

При регулярных отеках и вздутии вен на ногах следует немедленно обращаться к врачу, рассказала ведущий ангиолог, флеболог Клиники La Salute, доктор медицинских наук Татьяна Алекперова. Причину срочно обратиться к специалисту при этом изменении вен на ногах она назвала россиянам в беседе с «Лентов.ру».

По словам доктора, тревожными симптомами заболевания вен конечностей являются появление на коже сосудистых рисунков голубого или красного оттенков, выпуклые, извитые, узловатые вены на ногах, которые болят и ноют, особенно при прикосновении. Также поводом обратиться к врачу являются боль, тяжесть и дискомфорт в ногах при ходьбе, отечность ближе к вечеру, внезапное ощущение тепла в мышцах ног после смены положения, мышечные спазмы или судороги. Плохо заживаемые мелкие ранки, жар и покалывание ступнях тоже сигнализируют о развитии некоторых патологий, добавила доктор медицинских наук.

В зоне риска развития венозных заболеваний находятся люди с лишним весом, те, кто ведет малоподвижный и сидячий образ жизни, поднимающие тяжести спортсмены, поклонники тесной обуви на каблуках, люди с вредными привычками, а также женщины на поздних сроках беременности Татьяна Алекперова флеболог, доктор медицинских наук

Для того чтобы избежать развития заболеваний вен, необходимо регулярно заниматься посильной физической нагрузкой, например, отправляться на длительные пешие прогулки, продолжила Алекперова. По словам доктора, на пользу также пойдет сокращение употребления соли, контроль веса.

«Тем, кто вынужден долгое время сидеть или стоять на работе, следует делать перерывы и по возможности отдыхать с поднятыми вверх ногами», — порекомендовала доктор.

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