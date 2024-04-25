Россиян предупредили об угрожающих жизни последствиях запущенного варикоза

Флеболог Калачев предупредил, что запущенный варикоз может перейти в тромбоз

Запущенный варикоз может перейти в тромбофлебит — тромбоз с воспалением стенок сосудов, предупредил хирург-флеболог клиники Dega Андрей Калачев. Об угрожающих жизни последствиях этого заболевания врач рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Вопреки распространенному убеждению, варикоз встречается не только у людей среднего возраста, отметил хирург-флеболог. По его словам, варикозные изменения бывают и у 20-летних пациентов. При этом женщины сталкиваются с этим заболеванием в два раза чаще мужчин.

Калачев обратил внимание на то, что развитие варикоза провоцирует малоподвижный образ жизни или, напротив, длительное стояние на ногах, а также чрезмерные физические нагрузки, ожирение, ношение каблуков и прием женских гормональных препаратов.

40-50 лет возраст большинства пациентов с впервые диагностированным варикозом

Доктор предупредил, что запущенный варикоз не только портит внешний вид ног, но и приводит к серьезным последствиям.

Запущенный варикоз может стать причиной развития тромбофлебита. При тромбофлебите стенки вен воспаляются, а в просвете образуются тромбы. Они опасны тем, что могут оторваться и перекрыть кровоток в артериях легких — возникает тромбоэмболия легочной артерии, угрожающая жизни пациента Андрей Калачев хирург-флеболог

Также варикоз может стать причиной трофических язв — незаживающих ран на ногах. Со временем язвы расширяются и могут начать гноиться, сказал доктор.

«Чтобы избежать неприятных последствий варикоза, нужно вовремя обращаться к флебологам. Варикоз лечат с помощью лекарств, ношения компрессионного белья, физиотерапии и хирургического вмешательства», — резюмировал Калачев.

Ранее флеболог Борис Копылов назвал простые способы профилактики варикоза. В частности, он призвал людей с малоподвижным образом жизни каждый час делать разминку.