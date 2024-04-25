Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:24, 25 апреля 2024Забота о себе

Россиян предупредили об угрожающих жизни последствиях запущенного варикоза

Флеболог Калачев предупредил, что запущенный варикоз может перейти в тромбоз

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Запущенный варикоз может перейти в тромбофлебит — тромбоз с воспалением стенок сосудов, предупредил хирург-флеболог клиники Dega Андрей Калачев. Об угрожающих жизни последствиях этого заболевания врач рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Вопреки распространенному убеждению, варикоз встречается не только у людей среднего возраста, отметил хирург-флеболог. По его словам, варикозные изменения бывают и у 20-летних пациентов. При этом женщины сталкиваются с этим заболеванием в два раза чаще мужчин.

Калачев обратил внимание на то, что развитие варикоза провоцирует малоподвижный образ жизни или, напротив, длительное стояние на ногах, а также чрезмерные физические нагрузки, ожирение, ношение каблуков и прием женских гормональных препаратов.

40-50
лет

возраст большинства пациентов с впервые диагностированным варикозом

Доктор предупредил, что запущенный варикоз не только портит внешний вид ног, но и приводит к серьезным последствиям.

Запущенный варикоз может стать причиной развития тромбофлебита. При тромбофлебите стенки вен воспаляются, а в просвете образуются тромбы. Они опасны тем, что могут оторваться и перекрыть кровоток в артериях легких — возникает тромбоэмболия легочной артерии, угрожающая жизни пациента

Андрей Калачевхирург-флеболог

Также варикоз может стать причиной трофических язв — незаживающих ран на ногах. Со временем язвы расширяются и могут начать гноиться, сказал доктор.

«Чтобы избежать неприятных последствий варикоза, нужно вовремя обращаться к флебологам. Варикоз лечат с помощью лекарств, ношения компрессионного белья, физиотерапии и хирургического вмешательства», — резюмировал Калачев.

Материалы по теме:
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023
Тромбоз уносит миллионы жизней. Как от него защититься и что нужно знать, чтобы вовремя заметить проблему
Тромбоз уносит миллионы жизней. Как от него защититься и что нужно знать, чтобы вовремя заметить проблему
24 ноября 2023

Ранее флеболог Борис Копылов назвал простые способы профилактики варикоза. В частности, он призвал людей с малоподвижным образом жизни каждый час делать разминку.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о снижении инфляции

      Школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы

      Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

      Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

      Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

      Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

      Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

      Подозреваемый в покушении на бывшего зампреда Тамбовской областной думы задержан

      Столтенберг усомнился в отказе Трампа от членства в НАТО

      На Украине признали проигрыш в гонке средств радиоэлектронной борьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше