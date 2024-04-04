Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:23, 4 апреля 2024Забота о себе

Врач перечислил простые способы профилактики варикоза

Флеболог Копылов призвал для профилактики варикоза каждый час делать разминку

Фото: alinabuphoto / Shutterstock / Fotodom

Варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект, а состояние, которое серьезно угрожает здоровью человека, предупредил врач-флеболог Борис Копылов. Простые способы профилактики варикоза он назвал в беседе с aif.ru.

По словам Копылова, при варикозе снижается эластичность стенок вен, со временем это может привести к тромбозу или кровотечению из варикозных вен. Чтобы уменьшить эти риски, в первую очередь он посоветовал носить компрессионный трикотаж. По его словам, специальные чулки помогают уменьшить болезненность ног и предотвратить осложнения варикоза.

Также Копылов призвал не сидеть часами в одном положении. Он объяснил: для ног вредно не только долго стоять, но и неподвижно сидеть. Оптимально, по его мнению, каждый час вставать и делать пятиминутную разминку. «Носите удобную обувь или обувь на небольшом каблуке. Если дресс-код вынуждает носить каблуки в течение рабочего дня, то периодически снимайте обувь, чтобы дать ногам отдохнуть», — дал совет специалист.

Материалы по теме:
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023
Тромбоз уносит миллионы жизней. Как от него защититься и что нужно знать, чтобы вовремя заметить проблему
Тромбоз уносит миллионы жизней. Как от него защититься и что нужно знать, чтобы вовремя заметить проблему
24 ноября 2023

Кроме того, Копылов призвал при варикозе принимать контрастный душ, так как он помогает нормализовать тонус стенок вен и снять боль. Еще одной полезной привычкой врач назвал пешие прогулки. Он считает, что такая активность должна занимать не менее 150-300 минут в неделю.

Ранее стоматолог-хирург, пародонтолог Арам Давидян назвал главные действия для здоровья полости рта. По его словам, чтобы очищать зубы, необходимо регулярно посещать стоматолога.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Киев подтвердил гибель штурмовиков 128-й бригады спустя пять месяцев. От прилета ракеты погибло более 30 бойцов ВСУ

      Раскрыт способ быстро подготовить почву в теплице для рассады

      Российский студент уронил перчатку со спрятанным мефедроном и попался полиции

      «Сулящего бедствия» сельдяного короля поймали перед землетрясением на Тайване

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки книги

      Российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды

      Huawei завершила продажу компании Honor

      В России прокомментировали создание совместной миссии НАТО на Украине

      На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

      Появилось видео пожарной проверки в Crocus Group в день теракта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше