Врач перечислил простые способы профилактики варикоза

Флеболог Копылов призвал для профилактики варикоза каждый час делать разминку

Варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект, а состояние, которое серьезно угрожает здоровью человека, предупредил врач-флеболог Борис Копылов. Простые способы профилактики варикоза он назвал в беседе с aif.ru.

По словам Копылова, при варикозе снижается эластичность стенок вен, со временем это может привести к тромбозу или кровотечению из варикозных вен. Чтобы уменьшить эти риски, в первую очередь он посоветовал носить компрессионный трикотаж. По его словам, специальные чулки помогают уменьшить болезненность ног и предотвратить осложнения варикоза.

Также Копылов призвал не сидеть часами в одном положении. Он объяснил: для ног вредно не только долго стоять, но и неподвижно сидеть. Оптимально, по его мнению, каждый час вставать и делать пятиминутную разминку. «Носите удобную обувь или обувь на небольшом каблуке. Если дресс-код вынуждает носить каблуки в течение рабочего дня, то периодически снимайте обувь, чтобы дать ногам отдохнуть», — дал совет специалист.

Кроме того, Копылов призвал при варикозе принимать контрастный душ, так как он помогает нормализовать тонус стенок вен и снять боль. Еще одной полезной привычкой врач назвал пешие прогулки. Он считает, что такая активность должна занимать не менее 150-300 минут в неделю.

Ранее стоматолог-хирург, пародонтолог Арам Давидян назвал главные действия для здоровья полости рта. По его словам, чтобы очищать зубы, необходимо регулярно посещать стоматолога.