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14:52, 17 мая 2024Силовые структуры

Россиянин забил в Финляндии жену гантелью и получил срок 11 лет спустя

Россиянину дали срок спустя 11 лет после расправы над женой в Финляндии

Фото: Markku Ulander / Globallookpress.com

В Ленинградской области уроженец города Гатчина получил 11 лет колонии строгого режима за жестокую расправу с женой. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установили следователи, занимавшиеся расследованием преступлений прошлых лет, мужчина пошел на преступление из-за сложного бракоразводного процесса с супругой. Во время совместного проживания в Финляндии мужчина вооружился гантелью и нанес жене удары в жизненно важные органы, которые оказались не совместимы с жизнью. Позже он скрыл улики, сбросив женское тело в водоем.

В ходе очередного межведомственного совещания следователями было изучено уголовное дело, возбужденное в ноябре 2015 года по факту безвестного исчезновения уроженки города Гатчины Ленинградской области 1971 года рождения. Несмотря на неочевидный характер преступления, следователи проделали скрупулезную работу по сбору доказательств, полученных как по результатам оперативной работы, так и при использовании современной криминалистической техники.

Вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении.

В Красноярском крае дело о расправе над двумя россиянами раскрыли спустя 18 лет после преступления.

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      Владимир Седов
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