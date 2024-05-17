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21:04, 17 мая 2024Из жизни

Стало известно имя новой пивной королевы

В Баварии новой пивной королевой стала футболистка Линнея Клее

Фото: Телеграм канал «BILD_Russian»

В Германии Ассоциация баварских пивоваров выбрала новую пивную королеву. Об этом сообщает портал BR24.

Титул получила 22-летняя Линнея Клее из Энсдорфа, Бавария. В финале она обошла четырех конкуренток.

Клее не только пьет пиво, но и варит его: стать пивоваром посоветовал ей отец. Кроме того, девушка играет в футбол. Она — полузащитница в местной любительской команде. В этом сезоне ей пока не удалось забить ни одного гола.

Девушка знает немецкий, английский и французский языки, а также свободно говорит по-фински: ее мать из Финляндии. В видеозаявке Клее призналась, что мечтала стать пивной королевой Баварии с 16 лет. Для нее этот напиток ассоциируется со свободой. Ее самая любимая разновидность пива — пшеничная.

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Ассоциация баварских пивоваров выбирает пивную королеву уже 15 лет. Победительницу определяют жюри и онлайн-голосование. Титул на год может заслужить любая девушка, которая разбирается в сортах пива и процессе пивоварения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пони Патрик отметил День святого Патрика пивом. В этот день ему исполнилось 18 лет по человеческим меркам, поэтому он легально смог выпить пинту пива.

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      Юлия Юткина
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