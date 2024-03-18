Конь-мэр отпраздновал День святого Патрика пинтой пива

В Великобритании пони-мэр Патрик отметил День святого Патрика пивом

Неофициальный мэр-конь городка в Великобритании отметил пивом День святого Патрика. Об этом пишет Irish Mirror.

Пони по имени Патрик из Кокингтона, графство Девон 17 февраля отпраздновал день рождения и день своего тезки пинтой пива Guinness. Патрик получил популярность в Кокингтоне после того, как его хозяева Кирк и Ханна Петракис стали водить его в один из местных пабов. Петракисы делали это для того, чтобы приучить пони к людям и таким образом подготовить Патрика к службе в качестве животного для эмоциональной поддержки. Патрик помогает успокоиться пациентам психиатрических клиник и составляет компанию резидентам домов для престарелых.

Благодаря своим рейдам в паб пони обрел народную любовь, и в 2019 году, после смерти мэра Кокингтона, жители подписывали петицию в пользу того, чтобы сделать мэром Патрика. С тех пор он неофициально занимает эту должность.

В 2024 году Патрику исполняется шесть лет, что эквивалентно 18 человеческим годам. По словам хозяев, в этом возрасте Патрик может легально позволить себе выпить пинту. Петракисы ведут в соцсетях странички, посвященные приключениям Патрика. У пони-мэра уже больше 100 тысяч подписчиков.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер появился в прямом эфире с домашней ослицей Лулой. Это случилось во время трансляции матча американского футбола на канале ESPN.