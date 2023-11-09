Живущая в доме с Арнольдом Шварценеггером ослица вышла с ним в прямой эфир

Ослица Арнольда Шварценеггера вышла в прямой эфир из его кабинета

Арнольд Шварценеггер появился в прямом эфире с домашней ослицей Лулой. Это случилось во время трансляции матча американского футбола на канале ESPN.

Спортивные комментаторы Пейтон и Эли Мэннинг связались с бывшим губернатором Калифорнии во время перерыва в игре, чтобы поговорить с ним о матче. Шварценеггер появился в кадре за столом в своем кабинете, но, к их удивлению, вышел в эфир вместе с ослицей по имени Лулу. На видео животное тянется за едой в руке актера, который ободряюще похлопывает ее по шее.

В доме у Шварценеггера живет не только ослик, но и собаки, пони по имени Виски и поросенок Шанель. Все они свободно разгуливают по особняку актера в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что в Австралии барана, который сбежал с фермы и пять лет прожил с кенгуру, спасла сотрудница водоканала. После поимки с животного состригли 12 килограммов шерсти.