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20:36, 1 ноября 2023Из жизни

Баран из Австралии сбежал с фермы и пять лет прожил в компании диких кенгуру

Melbourne Water: в Австралии спасли барана, пять лет жившего с дикими кенгуру

Фото: Monika Kubala / Unsplash

В Австралии барана, который сбежал с фермы и пять лет прожил с кенгуру, спасла сотрудница водоканала. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба водоканала города Мельбурн Melbourne Water.

Барана по имени Сахарок заметили около полугода назад в природном парке Sugarloaf Reservoir Park, недалеко от австралийского города Виктория. Животное нашло приют в компании диких кенгуру. Жившего с ними Сахарка не раз видели удивленные туристы. По виду овцы было понятно, что ее очень давно не стригли.

Сотрудница водоканала Melbourne Water Джорджия Дункан решила помочь животному. Вместе с волонтерами из приюта для животных The Forever Friends Animal Sanctuary она организовала спасательную операцию и отправилась искать Сахарка. Им удалось найти барана, поймать его и перевезти в приют. Там Сахарка наконец подстриг профессиональный стригаль, при этом животное не сразу согласилось на необходимую процедуру. Общий вес снятой шерсти составил 12,6 килограмма.

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Ветеринары и сотрудники приюта полагают, что Сахарок сбежал с фермы неподалеку около пяти лет назад. Именно за такой срок он мог отрастить так много шерсти. «Похоже, друзья-кенгуру хорошо заботились о нем. Скоро Сахарка отдадут Джорджии, и он проведет с ней всю оставшуюся жизнь», — рассказала журналистам сотрудница приюта.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пес спас овец во время шторма «Бабет». Три овцы оказались окружены водой из-за наводнения и застряли на небольшом участке земли. Пес пришел им на помощь и перевел в безопасное место.

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      Антонина Черташ
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