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04:13, 17 мая 2024Мир

Таможня Финляндии продала велосипеды беженцев на аукционе

Yle: таможня Финляндии продала на аукционе 100 велосипедов беженцев

Фото: IMAGO / Vesa Moilanen / Global Look Press

Таможня Финляндии на аукционе продала большую часть велосипедов, которые оставили прибывшие в страну осенью 2023 года просители убежища. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Уточняется, что беженцы пересекли границу со стороны России. Всего на торги выставили 100 велосипедов, большинство из них российского производства. Отмечается, что часть транспортных средств была в хорошем состоянии, некоторые — явно поддержанные. Первый велосипед был продан за 70 евро, один — за 120 евро. Кроме того, к выставленным на аукционе лотам был добавлен налог на добавленную стоимость в размере 24 процентов. Выручку от аукциона передали государству.

Ранее стало известно, что Финляндия предоставила убежище лишь шестерым беженцам, прибывшим через границу с Россией с августа 2023 года. Отказ получили девяносто шесть человек. Пятьдесят решений были обжалованы в административном суде.

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      Марина Совина
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