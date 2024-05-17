ТОФ применил экспериментальный дрон на учениях

ТОФ применил экспериментальный дрон вертикального взлета на учениях

Тихоокеанский флот (ТОФ) России применил экспериментальный палубный дрон вертикального взлета и посадки в ходе учений по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками в заливе Петра Великого. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

«В заливе Петра Великого более 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота приняли участие в учении по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). (…) БПЛА условного противника имитировал экспериментальный беспилотник морской авиации ТОФ», — говорится в сообщении.

Дрон самолетного типа получил один винт для горизонтального полета и четыре пропеллера для взлета и посадки. Дрон может взлетать и садиться на вертолетную палубу корабля.

В ходе учений экипажи кораблей выполнили комплекс упражнений по обнаружению, идентификации и поражению целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты. При выходе из пунктов базирования моряки отработали визуальную маскировку отхода от пирсовой зоны с применением дымовых завес.

Также экипажи отработали алгоритм действий по целераспределению и успешно уничтожили все цели условного противника. Личный состав применял крупнокалиберные пулеметы ДШК и «Корд», а также артиллерийские комплексы АК-630 и АК-630М. В учениях задействовали корветы «Совершенный», «Громкий» и «Резкий», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», большие десантные корабли, малые противолодочные корабли, базовые тральщики и ракетные катера.

В марте источники «Известий» сообщили, что в России завершаются работы по созданию дрона-камикадзе для Военно-морского флота, который можно будет запускать с палубы корабля. Беспилотники позволят поражать легкие катера и моторные лодки противника.