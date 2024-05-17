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04:09, 17 мая 2024Мир

В Словакии назвали виновных в покушении на премьера Фицо

Политолог Каменский: в покушении на премьера Словакии виноваты оппозиционные СМИ

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо виновата местная оппозиция. Об этом Царьграду заявил словацкий политолог Мирослав Каменский.

По его словам, если бы контролируемые оппозицией СМИ выдавали более объективную информацию и не кормили население односторонними мнениями и ложью, то в обществе не было бы таких настроений. Эксперт обратил внимание, что покушение состоялось после того, как Фицо отверг антироссийскую политику Евросоюза и призвал к мирным переговорам с Россией. Также он высказывался о внеблоковом статусе для Украины, отверг договор ВОЗ о пандемии и выступил против иммиграционной политики ЕС.

Ранее глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток рассказал, что стрелявший в Фицо 71-летний писатель Юрай Цинтула не состоял ни в каких радикальных группировках и был «волком-одиночкой». Он сам радикализировался после президентских выборов, добавил политик.

Выяснилось, что напавший на премьер-министра Словакии 71-летний писатель Юрай Цинтула 24 апреля принимал участие в проукраинской акции протеста в городе Долна Крупа, где проходило заседание кабинета Фицо.

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      Марина Совина
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