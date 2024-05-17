В США назвали Т-72 лучшим танком

NI: модернизированный Т-72Б3М можно считать лучшим танком в мире

Российские модернизированные танки Т-72Б3М дешевле Т-90М и Т-14 «Армата», но при этом они отличаются высокой эффективностью. Преимущества танка назвали в публикации американского издания The National Interest (NI).

«Российский основной боевой танк Т-72, возможно, является лучшим танком в мире. Он находится на вооружении с советских времен. Существует множество модификаций этой машины. Танк Т-72 эксплуатируется во многих странах, что делает его очень ценным товаром для русских», — отметил автор.

По его словам, для противостояния западным танкам на Украине Т-72 модернизировали «на полную катушку», но они по-прежнему дешевле, чем Т-90М и Т-14. В публикации подчеркнули, что Т-72Б3М, которые доступны для массового производства, считаются простыми в обслуживании и эффективными в бою. Эти машины могут атаковать противников на более сложных и малочисленных танках западного производства, которые сложно заменить в случае потери.

Т-72Б3, который стал развитием Т-72Б, оснащен дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, динамической защитой «Реликт», пушкой с повышенной живучестью ствола и современной системой управления огнем.

Ранее в мае стало известно, что мотострелковое соединение Центрального военного округа в Оренбургской области получило более десяти модернизированных танков Т-72Б3М с дополнительными блоками динамической защиты, которыми прикрыли уязвимые зоны.