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13:14, 17 мая 2024Мир

В Венгрии захотели предложить ЕС ввести законы об иноагентах

Советник Орбана: Венгрия предложит ввести в ЕС законы об иноагентах

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Венгрия намерена предложить ввести в Европейском союзе (ЕС) законы об иностранных агентах по образцу аналогичного закона, принятого в Грузии. Об этом сообщил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однофамилец политика Балаж Орбан в соцсети Х.

«Наше намерение состоит не в том, чтобы наложить вето на закон Грузии "О прозрачности иностранного влияния", а в том, чтобы способствовать введению аналогичных законов по всему ЕС», — заявил советник премьера.

Орбан призвал европейские страны не критиковать закон и добавил, что одним из условий демократического процесса в стране является пресечение деятельности иноагентов и вмешательства во внутренние дела страны из-за рубежа.

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». На митинге против нового закона в Тбилиси выступили главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии.

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      Елизавета Мытарева
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