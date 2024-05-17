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15:44, 17 мая 2024Экономика

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса

Нидерландская компания Yandex N.V. продала инвесторам 68 % акций МКПАО «Яндекс»

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Yandex N.V., являвшейся до сих пор головной компаний группы «Яндекс», продала консорциуму инвесторов около 68 процентов акций МКПАО «Яндекс» сообщается в его пресс-релизе.

Таким образом был осуществлен первый этап выхода нидерландской компании из российского бизнеса, второй, в рамках которого сделка будет закрыта после продажи еще примерно 28 процентов акций, должен состояться в июле. Отмечается, что до 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.

В МКПАО «Яндекс» также указали, что, помимо указанного пакета акций, еще 3,7 процента ценных бумаг, необходимых «для будущей мотивационной программы для сотрудников» принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс.Технологии».

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      Дмитрий Воронин
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