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11:53, 17 мая 2024Мир

Заминку с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина объяснили

Эксперт по протоколу Холгова: заминка с Шойгу на переговорах в КНР случайна

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила инцидент с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу на прошедших в Китае переговорах президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предположила, что задержки с допуском Шойгу к мероприятию могли быть случайностью.

Ранее стало известно о возникшей у Шойгу проблеме с проходом в парламент КНР. Сообщалось, что организаторов чем-то не устроил значок Шойгу, дающий право на проход, из-за чего его не хотели вообще пускать в Дом народных собраний.

«Сложно предполагать, что на самом деле произошло. (...) Учитывая, насколько торжественно встретили нашу делегацию, нашего президента, с какими почестями, были исполнены даже известные российские композиции, у нас нет повода думать о чем-то плохом в данном случае», — объяснила Холгова.

Как говорят специалисты по протоколу, никогда не бывает так, чтобы все пошло так, как описано в учебниках, всегда есть человеческий фактор, все что угодно может произойти, поэтому могут быть какие-то сбои или задержки. Мы в последнюю очередь должны думать о плохом

Альбина Холговапрезидент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

По мнению собеседницы «Ленты.ру», прием российской делегации в КНР был организован «на высшем уровне». «Китайцы продемонстрировали хорошее, дружественное отношение к нам, показали, что они хотят с нами продолжать сотрудничать, и это прослеживалось с начала самого визита», — подчеркнула Холгова.

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      Кирилл Садовский
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